 
مباشر

إيران تعتقل صحفية روسية بتهمة خطيرة!

أخبار العالم

إيران تعتقل صحفية روسية بتهمة خطيرة!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mhma

أفاد الملحق الإعلامي الروسي في طهران أندريه غاننكو في تصريح خاص لـRT بأن السلطات الإيرانية اعتقلت الصحفية الروسية يوليا يوزيك للاشتباه في تعاونها مع الاستخبارات الإسرائيلية.

وقال الدبلوماسي الروسي في هذا الصدد: "نعمل على التحقق من تفاصيل اعتقال الصحفية الروسية يوليا يوزيك من قبل الحرس الثوري بتهمة التجسس لصالح إسرائيل".

إيران تعتقل صحفية روسية بتهمة خطيرة!
فيسبوك. يوليا يوزيك

وذكرت مواقع إخبارية روسية في وقت سابق أن يوليا يوزيك اعتقلت في طهران وأودعت السجن للاشتباه في تعاونها مع الاستخبارات الإسرائيلية، ما يجعلها تحت طائلة السجن لمدة 10 سنوات على الأقل.

وأوضح زملاء الصحفية الروسية أن يوليا كانت عملت مراسلة في طهران منذ بضعة سنوات، وسافرت مؤخرا إلى هناك بدعوة، لكن ما أن وصلت إلى المطار حتى انتزعت السلطات الإيرانية منها جواز سفرها، وأبلغت أنها ستسترده عند المغادرة.

إيران تعتقل صحفية روسية بتهمة خطيرة!
فيسبوك. يوليا يوزيك

وفي اليوم التالي، كُسر باب غرفتها وأخذت يوليا يوزيك من قبل عناصر تابعة للحرس الثوري مباشرة من الفندق، وليلة البارحة سُمح لها بالاتصال بموسكو لمدة دقيقة واحدة فقط.

وأفيد في هذا الشأن أن كل ما تمكنت من قوله الصحفية الروسية المعتقلة خلال المكالمة القصيرة أنها "تجلس على الأرض في زنزانة، وهي من دون وسائل اتصال، وستجري محاكمتها يوم السبت".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"مصانع الأطفال".. هكذا يجبرون "سجينات" على الحمل في نيجيريا