مقتل 6 في إعصار اجتاح أجزاء من كوريا الجنوبية

لقي 6 اشخاص مصرعهم جراء إعصار "ميتاج"، الذي ضرب أجزاء من كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، بحسب وزارة الداخلية الكورية.

وقالت الوزارة في بيان إن بعض القتلى كانوا تحت أنقاض هياكل منهارة وإن آخرين ماتوا غرقا.

وأضافت الوزارة أن المياه غمرت أكثر من 100 منزل وأن ما يزيد عن 1500 شخص يغادرون بيوتهم احترازيا في المناطق الجنوبية.

وقالت شركة الطاقة الكهربائية الكورية إن الكهرباء انقطعت عن 44045 منزلا ومبنى أمس واليوم، وإنها عادت إلى 83% منها.

و"ميتاج" هو الإعصار الثامن عشر هذا العام، وتسبب في هطول أمطار غزيرة في الأجزاء الجنوبية من البلاد.

المصدر: رويترز