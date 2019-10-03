أكد مدع عام فدرالي في نيويورك أن الرئيس الحالي لهندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، تلقى رشا بملايين الدولارات من مهربي مخدرات، بينهم زعيم الكارتل المكسيكي "أل تشابو".

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وقال المدعي العام أمس الأربعاء في بداية جلسة محاكمة أحد إخوة الرئيس الهندوراسي بتهمة الاتجار بالمخدرات إن: "المتهم كان يتمتع بحماية الرئيس الحالي لهندوراس الذي تلقى ملايين الدولارات كرشا من مهربي مخدرات، أحدهم جواكين غوزمان أل تشابو".

وأضاف مساعد المدعي العام جيسون ريتشمان في اليوم الأول من محاكمة خوان أنطونيو توني هيرنانديز ألفارادو أن "أل تشابو" قام "بتسليم مليون دولار إلى المتهم لنقلها إلى أخيه (رئيس هندوراس)".

وكتب رئيس هندوراس في تغريدة على "تويتر" ردا على تصريحات المدعي الفدرالي الأمريكي، أن هذه الاتهامات "غير صحيحة مئة في المئة وعبثية ومثيرة للسخرية". وأضاف أنها "أقل جدية من قصص أليسا في بلاد العجائب".

وفي وثيقة نشرت في أغسطس، أكد الاتهام أن مهربا للمخدرات من هندوراس، لم يكشف اسمه، ساهم بـ1.5 مليون دولار في الحملة الانتخابية للرئيس الهندوراسي الحالي في عام 2013.

ويبدو أن الجزء الأكبر من هذه الأموال دفع لسياسيين محليين من أجل دعم هيرنانديز الذي كان حينذاك رئيسا للبرلمان.

المصدر: أ ف ب