 
مباشر

الحكم على زوجة رئيس هندوراس السابق بالسجن 58 سنة

أخبار العالم

الحكم على زوجة رئيس هندوراس السابق بالسجن 58 سنة
Reuters TB/NL/KV
سيدة هندوراس الأولى سابقا روزا إلينيا بونيلا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/md1r

أكد متحدث باسم المحكمة العليا في هندوراس، صدور حكم بالسجن لمدة 58 سنة على سيدة البلاد الأولى سابقا، روزا إلينيا بونيلا، بتهم الاحتيال والاستيلاء على الأموال بلا مبرر.

إقرأ المزيد
مكتب هندوراس في القدس
مكتب هندوراس في القدس "خطوة أولى" على طريق السفارة

وظلت عقيلة الرئيس السابق، بوفيريو لوبو، البالغة من العمر 52 سنة، رهن الاحتجاز منذ فبراير 2018.

واتُهمت بونيلا بإساءة استخدام ما قدره 780 ألف دولار بين سنتي 2010 و2014، حيث كان من المفترض أن تستغل هذه الأموال في دعم برامج تنموية واجتماعية، بعد الحصول عليها في شكل تبرعات دولية أو أموال عامة.

ووفقا للنيابة العامة، فإن بونيلا استخدمت الأموال في دفع فواتير طبية، إلى جانب شراء مجوهرات ونفقات شخصية أخرى.

من جهته، قال محامي دفاع بونيلا إن موكلته بريئة، كما أكد أنه سيقدم طعنا ضد الحكم، في محاولة أخيرة لتجنب قضاء فترة السجن الطويلة.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"سنفتح أبواب البحر".. أردوغان يهدد أوروبا باللاجئين