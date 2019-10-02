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واشنطن تدعو بيونغ يانغ لوقف "الاستفزازات"

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واشنطن تدعو بيونغ يانغ لوقف
Reuters Kim Hong-Ji
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دعت الولايات المتحدة كوريا الشمالية إلى "الكف عن الأعمال الاستفزازية" والالتزام بالمفاوضات النووية، وذلك بعدما أطلقت بيونغ يانغ صاروخا بالستيا قبالة ساحلها الشرقي اليوم الأربعاء.

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وقالت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية: "ندعو (كوريا الشمالية) إلى الكف عن الأعمال الاستفزازية واحترام تعهداتها بموجب قرارات مجلس الأمن، وأن تواصل مشاركتها في المفاوضات الجوهرية المستمرة كي تفعل ما يتعين عليها لتحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ونزع السلاح النووي منها".

ورجحت كوريا الجنوبية أن الصاروخ الكوري الشمالي ربما انطلق من غواصة، في خطوة جاءت بعد يوم واحد من إعلان بيونغ يانغ عن استئناف المحادثات مع واشنطن حول برنامجها النووي.

المصدر: "رويترز"

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