أطلقت كوريا الشمالية فجر اليوم صاروخين بالستيين قصيري المدى وصل أحدهما إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وذلك غداة إعلان بيونغ يانغ عن استئناف المحادثات النووية مع واشنطن.

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وقالت رئاسة الأركان الكورية الجنوبية في بيان إن "كوريا الشمالية أطلقت صباح اليوم مقذوفين مجهولين من وونسان ... باتجاه بحر الشرق"، وأضافت "جيشنا يراقب الوضع لرصد ما إذا كانت ستحصل عمليات إطلاق إضافية وهو يحافظ على وضعية التأهّب".

وفي طوكيو أعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين سقط أحدهما على ما يبدو في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وأنه لم ترد تقارير بعد عن أي تأثير على طائرات أو سفن قريبة.

ولفت المتحدث إلى أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيرأس اجتماعاً لمجلس الأمن القومي لتقرير كيفية الرد على إطلاق النار.

من جهته قال آبي للصحافيين إن "إطلاق صواريخ بالستية ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ونحن نحتجّ عليه بشدة وندينه".

N. Korea fires unidentified projectile toward Sea of Japanhttps://t.co/5EQa9TJES1 — Kyodo News | Japan (@kyodo_english) ١ أكتوبر ٢٠١٩

وهذه التجربة الصاروخية تعتبر الأحدث في سلسلة تجارب أجرتها بيونغ يانغ مؤخراً وتبيّن أنها اختبارات لصواريخ بالستية قصيرة المدى.

وكان الشمال أعلن في سبتمبر الماضي أنه اختبر بنجاح "راجمة صواريخ ضخمة".

وتأتي هذه التجربة الصاروخية غداة إعلان نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوى أنّ بلاده وافقت على عقد محادثات مع واشنطن على مستوى فرق العمل في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال تشوي سون هوي في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن الجانبين سيجريان "اتصالا مبدئيا" في 4 أكتوبر ومفاوضات على مستوى فرق العمل في اليوم التالي.

وفي واشنطن أكّدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس أنّ المحادثات ستجري "خلال الأسبوع المقبل".

المصدر: كالات