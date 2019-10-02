روحاني: الطريق مفتوح أمام الأوروبيين

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، إن الطريق أمام الأوروبيين لا يزال سالكا لإنقاذ الاتفاق النووي وتحقيق المصالح الإيرانية.

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وإذ شكر روحاني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لما بذله من جهود، أكد أن الإدارة الأمريكية هي من حالت دون تحقيق أي تقدم.

وأكد روحاني أنه لا مشكلة لدى إيران في عقد اجتماع على مستوى (5+1)، لكنه ينبغي احترام مقررات هذه المجموعة، مشددا على أن بلاده تسعى لمفاوضات تحقق نتائج حقيقية.

وشدد الرئيس الإيراني على أن طهران لا تثق بالإدارة الأمريكية، لأنها تطلب التفاوض من جهة، وتفرض العقوبات من جهة أخرى.

وفي سياق آخر، شدد روحاني على أنه لا يمكن عزل إيران إذ أنها موجودة في كل الساحات، وقال: "لا يمكن تحقيق الأمن في المنطقة والعالم من دون إيران... من يشن الحرب على اليمن هو من يقف خلف الفوضى في المنطقة".

وختم روحاني مشددا على أن "إيران باتت أقوى مما كانت عليه العام الماضي وأن اقتصادها بات أفضل".

المصدر: RT