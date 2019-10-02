الجبير: ادعاء إيران عن رسالة سعودية لها غير دقيق..

اعتبر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن حديث مسؤولين إيرانيين أمس، عن رسالة من الرياض لطهران تتعلق بتطبيع العلاقات والتهدئة في اليمن، غير دقيق.

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وقال على حسابه في "تويتر": "ما ذكره متحدث إيراني عن أن المملكة أرسلت رسائل للنظام الإيراني هو أمر غير دقيق. ما حدث هو أن دولا شقيقة سعت للتهدئة، وأبلغناهم بأن موقف المملكة يسعى دائما للأمن والاستقرار في المنطقة".

1- ماذكره متحدث النظام الإيراني من أن المملكة ارسلت رسائل للنظام الأيراني هو أمر غير دقيق. ماحدث هو أن دولاً شقيقة سعت للتهدئة، وابلغناهم بأن موقف المملكة يسعى دائما للأمن والاستقرار في المنطقة. — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) ١ أكتوبر ٢٠١٩

وأضاف: "أبلغناهم بأن التهدئة يجب أن تأتي من الطرف الذي يقوم بالتصعيد ونشر الفوضى عبر أعماله العدائية في المنطقة، ونقلنا لهم موقفنا تجاه النظام الإيراني الذي نعلنه دائما، وبشكل واضح في كل المحافل، وآخرها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وشدد الجبير على أن موقف المملكة واضح وصريح بشأن دعم طهران للإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى حيث قال: "موقف المملكة أعيده هنا لعلهم يسمعون: أوقفوا دعمكم للإرهاب، وسياسات الفوضى والتدمير، والتدخل في شؤون الدول العربية الداخلية، وتطوير أسلحة الدمار الشامل، وبرنامج الصواريخ البالستية، تصرفوا كدولة طبيعية وليس كدولة مارقة راعية للإرهاب".

4- وبشأن ما أشار إليه متحدث النظام الإيراني عن التهدئة في اليمن، فان المملكة لم ولن تتحدث عن اليمن مع النظام الإيراني، فاليمن شأن اليمنيين بكافة مكوناتهم، وسبب أزمة اليمن هو الدور الإيراني المزعزع لاستقراره والمعطل للجهود السياسية فيه. — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) ١ أكتوبر ٢٠١٩

وبخصوص الحرب في اليمن أضاف: "بشأن ما أشار إليه متحدث النظام الإيراني عن التهدئة في اليمن، فإن المملكة لم ولن تتحدث عن اليمن مع النظام الإيراني، فاليمن شأن اليمنيين بكافة مكوناتهم، وسبب أزمة اليمن هو الدور الإيراني المزعزع لاستقراره والمعطل للجهود السياسية فيه".

وأكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، أن "آخر ما يريده النظام المارق في إيران هو التهدئة والسلام في اليمن، فهو الذي يزود أتباعه بالأسلحة والصواريخ التي تستهدف أبناء اليمن وأمن المملكة ودول المنطقة كجزء من نهج هذا النظام التوسعي الساعي، لفرض سيطرته على الدول العربية عبر الميليشيات التابعة له".

6- إن كان النظام الإيراني يريد السلام والتهدئة في اليمن فلماذا لم يقدم عبر تاريخه أي مساعدات تنموية أو إنسانية للشعب اليمني الشقيق بدلا من الدمار الذي تجلبه الأسلحة والصواريخ الباليستية ؟ — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) ١ أكتوبر ٢٠١٩

وختم بالقول: "إن كان النظام الإيراني يريد السلام والتهدئة في اليمن، فلماذا لم يقدم عبر تاريخه أي مساعدات تنموية أو إنسانية للشعب اليمني الشقيق بدلا من الدمار الذي تجلبه الأسلحة والصواريخ البالستية؟".

المصدر:RT