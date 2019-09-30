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شوارزنيغر يهدي سيارة "تسلا" للفتاة السويدية الشهيرة غريتا

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شوارزنيغر يهدي سيارة
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قدم الممثل الأمريكي والحاكم السابق لكاليفورنيا أرنولد شوارزنيغر، هدية للناشطة السويدية في مجال البيئة، غريتا ثونبرج، وهي عبارة عن سيارة Tesla Model 3 الكهربائية.

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التقى شوارزنيغر، مع الناشطة السويدية الشابة، في وقت سابق من هذا العام في فيينا، وأعرب عن دهشته وإعجابه بتأثير صوتها على الناشطين في مجال البيئة.

حينذاك، وعد الممثل المشهور، بتقديم أي مساعدة، للفتاة إذا احتاجت إليها.

والآن تحول هذا الوعد إلى هدية عبارة عن سيارة كهربائية، ستساعدها وفقا لرأي الممثل، على التحرك بسهولة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث يجب أن تشارك في العديد من فعاليات الاحتجاجات.

هذه الناشطة، البالغة من العمر 16 عاما، منعت عائلتها، من استخدام السيارات العادية والتنقل بالطائرات، بسبب الضرر الذي تسببه للبيئة.

وقبل فترة، سافرت غريتا إلى نيويورك، على متن سفينة تعمل بالطاقة الشمسية، حيث ألقت خطابا شديد اللهجة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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المصدر: قناة زفيزدا

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