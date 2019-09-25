 
مباشر

فتاة سويدية سطع نجمها في قمة المناخ تحوز جائزة نوبل البديلة

أخبار العالم

فتاة سويدية سطع نجمها في قمة المناخ تحوز جائزة نوبل البديلة
الناشطة السويدية المدافعة عن المناخ غريتا تونبري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mg5s

اختيرت الناشطة السويدية المدافعة عن المناخ ،غريتا تونبري، ضمن 4 فائزين بجائزة "رايت ليفليهود" المعروفة أيضا باسم جائزة نوبل البديلة.

إقرأ المزيد
انتقاد حاد لترامب بعد سخريته من فتاة سويدية ألقت خطابا مؤثرا أمام قادة العالم
انتقاد حاد لترامب بعد سخريته من فتاة سويدية ألقت خطابا مؤثرا أمام قادة العالم

وقالت مؤسسة "رايت ليفليهود" في بيان اليوم الأربعاء إن تونبري فازت بالجائزة "بفضل المطالب السياسية الملهمة والموسعة بتحرك عاجل بشأن المناخ يعكس الحقائق العلمية".

وأضافت: "نكرم من خلال جائزة رايت ليفليهود لعام 2019 أربعة من أصحاب الرؤى العملية الذين مكنت قيادتهم الملايين من الدفاع عن حقوقهم الأصيلة، والسعي نحو مستقبل ملائم لمعيشة الجميع على كوكب الأرض".

وتقاسمت تونبري الجائزة مع دافي كوبيناوا، وهو من السكان الأصليين في البرازيل، والمتحدث باسم قبيلة يانومامي، وكوه جيان مي، المحامية الصينية المدافعة عن حقوق المرأة، وأمينة حيدر، الناشطة المدافعة عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

إقرأ المزيد
ناشطة سويدية (16 عاما) تخطف الأضواء بخطبة عصماء في الأمم المتحدة
ناشطة سويدية (16 عاما) تخطف الأضواء بخطبة عصماء في الأمم المتحدة

وسيحصل كل من الفائزين الأربعة على جائزة نقدية قيمتها مليون كرونة سويدية (103 آلاف دولار).

وانتقدت تونبري زعماء العالم يوم الاثنين، قائلة إنهم لا يتصدون لتغير المناخ، وذلك خلال كلمة ألقتها في مستهل قمة للمناخ في الأمم المتحدة بنيويورك.

وكانت تونبري قد بدأت احتجاجات فردية أسبوعية أمام البرلمان السويدي قبل عام. وألهمت ملايين الشباب للنزول إلى الشوارع في أنحاء مختلفة من العالم يوم الجمعة لمطالبة الحكومات المشاركة في قمة المناخ بالتحرك العاجل.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كررها عدة مرات.. ما سر مديح ترامب للرئيس المصري؟