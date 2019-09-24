انتقاد حاد لترامب بعد سخريته من فتاة سويدية ألقت خطابا مؤثرا أمام قادة العالم

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر صفحته الخاصة على "تويتر" من الناشطة البيئية، السويدية غريتا تونبرغ" ابنة الـ16 التي ألقت خطابا أمام قادة العالم بشأن التغير المناخي .

وشارك ترامب مقطع فيديو للشابة غريتا تونبرغ خلال كلمة ألقتها في الأمم المتحدة، خلال قمة المناخ التي عقدت قبيل انطلاق أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة، وعلق عليه ساخرا: "يبدو أنها شابة سعيدة جدا تتطلع نحو مستقبل رائع وباسم. من الرائع جدا مشاهدتها".

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

وأثارت تغريدة ترامب هذه غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هاجمه الناشطون بآلاف الردود، وكتب أحد المعلقين أن "ترامب يهاجم شابة بريئة، هذا أمر مقزز تماما"، لكن آخرين اتهموا الشابة السويدية بأنها تعرضت "لغسل دماغ".

وألقت الشابة السويدية، التي أصبحت رمزا لتحرك الشباب لمكافحة التغير المناخي، خطابا أمام قادة العالم، سائلة إياهم وصوتها يرتجف محاولة حبس دموعها، "كيف تتجرؤون؟ أنظمة بيئية تنهار بأكملها.. وكل ما يهمكم هو المال وتحقيق نمو اقتصادي مستدام؟ كيف تتجرؤون؟!".

واجتمع نحو ستين من قادة العالم أمس، في إطار اجتماعات الأمم المتحدة، لعقد قمة حول المناخ بهدف إعادة إحياء اتفاق باريس الذي انسحبت منه الولايات المتحدة.

وغاب عن القمة الرئيس الأمريكي، إذ فضل إلقاء كلمة في إطار حفل حول حرية المعتقد الديني. كما غاب عن الاجتماع قادتا كل من البرازيل وأستراليا.

المصدر: RT