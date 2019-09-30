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ممثلون عن 15 دولة يصلون روسيا لحضور اجتماع بشأن أمن القطب الشمالي

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ممثلون عن 15 دولة يصلون روسيا لحضور اجتماع بشأن أمن القطب الشمالي
Sputnik
قاعدة عسكرية روسية في القطب الشمالي (صورة أرشيفية)
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أعلن مجلس الأمن الروسي، وصول ممثلين عن 15 دولة إلى مدينة سان بطرسبورغ، للمشاركة في الاجتماع الدولي الثامن للدول الأعضاء في مجلس القطب الشمالي، تحت رعاية مجلس الأمن وروسيا.

وقال السكرتير الصحفي لأجهزة مجلس الأمن الروسي يفغيني أنوشين، إن "الاجتماع يضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والمجتمع العلمي لجميع الدول الأعضاء في مجلس القطب الشمالي وهي الدنمارك وآيسلندا وكندا والنرويج والولايات المتحدة وفنلندا والسويد.. بالإضافة إلى ذلك، سيحضر الاجتماع ممثلون عن الصين والهند وإيطاليا وألمانيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وفرنسا واليابان".

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وأوضح أن الاجتماع سيعقد لمدة ثلاثة أيام على متن سفينة تنطلق من سان بطرسبورغ إلى جزيرة فالام في بحيرة لادوغا والعكس، مشيرا إلى أن هذا الحدث يهدف لمناقشة التعاون من أجل الاستقرار الاستراتيجي في منطقة القطب الشمالي والتنمية المستدامة فيها.

المصدر: نوفوستي

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