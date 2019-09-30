أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته بلقاء الشخص الذي فضح مكالمته الهاتفيّة مع نظيره الأوكراني، وقال إن من حقه مقابلة هذا المخبر.

وكتب ترامب على تويتر: "على غرار أي أمريكي، أنا أستحق أن ألتقي بمن يتهمني" وبأي شخص زوده بالمعلومات.

Like every American, I deserve to meet my accuser, especially when this accuser, the so-called “Whistleblower,” represented a perfect conversation with a foreign leader in a totally inaccurate and fraudulent way. Then Schiff made up what I actually said by lying to Congress...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩

وأضاف: "هل كان هذا الشخص يتجسس على رئيس الولايات المتحدة الأميركية؟ عواقب وخيمة!".

....In addition, I want to meet not only my accuser, who presented SECOND & THIRD HAND INFORMATION, but also the person who illegally gave this information, which was largely incorrect, to the “Whistleblower.” Was this person SPYING on the U.S. President? Big Consequences! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩

ومنذ أن أبلغ عنصر استخبارات المسؤولين عنه بأن الرئيس الجمهوري "طلب تدخل" أوكرانيا عبر التحقيق في نشاطات خصمه الرئيسي في انتخابات 2020 جو بايدن، يتحدث الديمقراطيون والجمهوريون عن مصداقية هذا المخبر ويتبادلون اتهامات بالفساد.

وفي محادثته الهاتفيّة نهاية يوليو الماضي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مارس ترامب ضغوطا على كييف، حسب الديمقراطيين، رابطا ضمنا التحقيق حول بايدن بصرف مساعدات أميركية.

المصدر: "أ ف ب"