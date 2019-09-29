ترامب لمؤيديه: بلادنا معرضة لخطر غير مسبوق

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستهدف بالتحقيق على خلفية سوء استخدام مزعوم للسلطة مؤيّديه، من أن "بلاده معرضة لخطر لم يسبق له مثيل".

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وجاء هذا التحذير في فيديو نشر على "تويتر" في إطار الهجمات شبه اليومية، التي يشنها ترامب ضد الديمقراطيين.

وقال ترامب مخاطبا مؤيديه: "الديمقراطيون يريدون أخذ أسلحتكم، وأخذ تغطيتكم الصحية، وأصواتكم، وحريتكم".

وأضاف: "لن ندع ذلك يحدث أبدا، لأن (مصير) بلدنا على المحك بشكل لم يسبق له مثيل. الأمر بمنتهى البساطة، هم يحاولون إيقافي لأنني أكافح من أجلكم. ولن أدع ذلك يحدث أبدا".

They are trying to stop ME, because I am fighting for YOU! pic.twitter.com/xiw4jtjkNl — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2019

وفي تغريدات أخرى، كرر ترامب القول إن التحقيق الهادف إلى عزله هو عبارة عن "حملة مطاردة" سياسية.

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وأطلق الديمقراطيون الثلاثاء في واشنطن الخطوة الأولى في إجراءات عزل ترامب بشبهة أنه طلب من نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مكالمة هاتفية في يوليو الماضي، التحقيق حول نجل خصمه السياسي جو بايدن، في خطوة نادرة أحدثت زلزالا في واشنطن.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي فتح تحقيق رسمي في هذا الصدد، قائلة إن ترامب نكث بالقسم بسعيه للحصول على مساعدة دولة أجنبية لتقويض ترشح بايدن.

وتعهد الديمقراطيون الجمعة بسرعة التحرك في قضية عزل ترامب، معتبرين أن الأدلة واضحة على إساءته استخدام السلطة ومحاولات التستر على مخالفات.

المصدر: "أ ف ب"