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ترامب يتهم الديمقراطيين بالسعي لتقسيم البلاد

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وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامات للحزب الديمقراطي بأنه يسعى لـ"تقسيم" البلاد من خلال عزله عن منصب الرئاسة بسبب ما جاء في اتصاله الهاتفي بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الأربعاء، إن الديمقراطيين "يهتمون فقط بالانتخابات، ولا يهتمون ببلادنا"، مشيرا إلى أنهم خططوا للمرحلة الجديدة مما وصفه بـ "مطاردة الساحرات" لتتزامن مع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف أن "كل هذا العمل الضخم الذي قمنا به لا توجد له تغطية بوسائل الإعلام"، وأن "الديمقراطيين قاموا بهذه الخدعة" خلال أعمال الجمعية العامة لصرف الانتباه "من المنجزات الهائلة التي حققناها".

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وشدد ترامب على أنه لم يكن في اتصاله الهاتفي أي شيء يكمن أن يؤدي إلى عزله.

واتهم ترامب المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، جو بايدن، وأعضاء في مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي بممارسة الضغط على الرئيس الأوكراني وتهديده.

وقال ترامب إن الديمقراطيين "يعملون على تقسيم وتدمير البلاد"، وإنهم ارتكبوا كل الأمور التي يتهمونه بالقيام بها.

كما أشار ترامب إلى أن رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، تعرضت لتأثير اليساريين أثناء قرارها بدء النظر في مسألة عزله من منصب الرئاسة.

المصدر: RT

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