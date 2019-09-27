ملف عزل ترامب.. "النواب الأمريكي" يلزم بومبيو بتسليمه الوثائق حول أوكرانيا

طالبت ثلاث لجان بمجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، وزير الخارجية مايك بومبيو بتسليمها الوثائق حول أوكرانيا، في إطار تحقيق يهدف لعزل دونالد ترامب عن الرئاسة.

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ووجه كل من رئيس لجنة الشؤون الخارجية إليوت إنغل، ورئيس لجنة شؤون المخابرات آدام شيف، ورئيس لجنة المراقبة والإصلاحات إلايجا كامينغس، رسائل إلى بومبيو طالبوه فيها بتسليمهم "الوثائق بما فيها تلك التي كان يرفض تقديمها خلال أسابيع" قبل حلول الرابع من أكتوبر المقبل، حسب بيان نشرته اللجان الثلاث على مواقعها الإلكترونية الجمعة.

وأشار هؤلاء إلى أن اللجان تجري تحقيقات لتقييم "مدى تعريض الرئيس ترامب الأمن القومي للخطر من خلال ممارسة الضغط على أوكرانيا كي تتدخل في انتخاباتنا للعام 2020".

وحذر المشرعون بومبيو من عدم تسليم الوثائق، مؤكدين أن الأمر سيكون "دليلا على عرقلة التحقيق الذي أطلقه مجلس النواب في إطار إجراءات العزل".

كما بعث رؤساء اللجان المذكورة برسالة أخرى لبومبيو لإبلاغه بأن مجلس النواب سيجري خلال الأسبوعين المقبلين جلسات استماع لمساءلة كل من السفيرة الأمريكية السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشأن الأوكراني كورت فولكر، ونائب مساعد وزير الخارجية جورج كينت، ومستشار وزارة الخارجية أولريخ بريخبول، والسفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي غوردن سوندلند.

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وأضاف المشرعون أن لجانهم "تجري التحقيق بصورة سريعة ومنسقة، مشيرين إلى أن المفتش العام لأجهزة المخابرات الأمريكية، مايكل أتكنسون، خلص إلى أن الشكوى التي رفعها المبلغ في فضيحة ترامب - زيلينسكي، تمثل "مصدر قلق عاجل" و"تتسم بالمصداقية" و"تندرج ضمن أهم مسؤوليات مدير الاستخبارات الوطنية وهي ضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة".

المصدر: نوفوستي