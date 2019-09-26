لعنة كشف المحادثة الهاتفية.. زيلينسكي فوجئ بنشر أقواله وترامب لا يريدها سابقة

فوجئ رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي بنشر البيت الأبيض نص محادثته الهاتفية مع الرئيس دونالد ترامب، لكن الأخير قال إنه قرر نشر هذه المكالمة لأن "أشياء مروعة" يجري تداولها بشأنها.

وقال زيلينسكي لقناة "112 أوكرانيا": قرأنا أنهم يريدون نشر نص المحادثة. لكني "اعتقدت أنهم سينشرون الجزء الخاص بهم" فقط، مضيفا أن أحدا لم يتصل به بشأن هذه المشكلة، ولم يعلم حتى الآن ما إذا كان ينبغي أن يكون هناك إذن كتابي منه في مثل هذه الحالات.

ومع ذلك، أعلن زيلينسكي أنه لا يعارض الكشف عن كلماته وتصريحاته، لكنه يعتقد أنه في بعض الأحيان يجب أن يبقى فك تشفير المكالمات الهاتفية بين الرؤساء مغلقا وأضاف:"هناك الجيوسياسة، وبعض الخطط، وما إلى ذلك".

وقال الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء: "لا أريد أن تكون سابقة... لا أحب أن تتعامل مع رؤساء دول وأنت تعتقد أن اتصالاتهم ستنشر".

وأفاد موجز لمحادثة هاتفية بين ترامب ونظيره الأوكراني زيلينسكي في يوليو الماضي نشرته الإدارة الأمريكية أمس الأربعاء، بأن ترامب طلب منه التحقيق في ما إذا كان جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الأوفر حظا لمنافسته في انتخابات الرئاسة قد أوقف تحقيقا مع شركة في أوكرانيا يعمل فيها ابن بايدن.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أن المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بدأ التحرك رسميا لبحث إجراءات مساءلة ترامب، ووجه 6 لجان من لجانه للبدء في فتح تحقيقات حول تصرفاته.

واعتبر السناتور الجمهوري بن ساس عضو لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي بوجود "أمور مقلقة حقا" في الشكوى المتعلقة بالمحادثة الهاتفية بين الرئيسين ترامب وزيلينسكي.

وأوضح للصحفيين أنه "لا يجب ألا يتحصن الجمهوريون فحسب" لحماية ترامب.

كما أبلغ زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر الصحفيين بأن الشكوى "مقلقة للغاية... توجد حقائق كثيرة للغاية يتعين التحقق منها".

المصدر: RT