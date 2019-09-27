لافروف يجتمع مع عميد الدبلوماسية الأمريكية

عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لقاء مع الدبلوماسي الأمريكي المخضرم ووزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر في نيويورك الجمعة.

وذكرت الخارجية الروسية على صفحتها في "فيسبوك" أن لافروف زار كيسنجر على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وحضر اللقاء السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف.

وتناولت المحادثة الوضع الحالي في العلاقات الروسية الأمريكية وآفاقها المستقبلية، إضافة إلى عدد من القضايا الملحة على الأجندة الدولية.

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ويعد كيسنجر، الذي شغل منصب وزير خارجية بلاده في السبعينيات من القرن الماضي، أحد مهندسي سياسة الانفراج في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي آنذاك.

وخلال العقود الأخيرة يعتبر كيسنجر من أبرز الخبراء في شؤون السياسة الخارجية الأمريكية، ويستمع لنصائحه كبار المسؤولين في واشنطن.

المصدر:RT