 
مباشر
عاجل
"الأناضول": الجيش والاستخبارات التركية تشنان عملية مشتركة شمالي العراق

لافروف يجتمع مع عميد الدبلوماسية الأمريكية

أخبار العالم

لافروف يجتمع مع عميد الدبلوماسية الأمريكية
وزارة الخارجية الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mggv

عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لقاء مع الدبلوماسي الأمريكي المخضرم ووزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر في نيويورك الجمعة.

وذكرت الخارجية الروسية على صفحتها في "فيسبوك" أن لافروف زار كيسنجر على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وحضر اللقاء السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف.

وتناولت المحادثة الوضع الحالي في العلاقات الروسية الأمريكية وآفاقها المستقبلية، إضافة إلى عدد من القضايا الملحة على الأجندة الدولية.

إقرأ المزيد
"الثعلب العجوز" ينصح ترامب "بالصداقة" مع روسيا ضد الصين

ويعد كيسنجر، الذي شغل منصب وزير خارجية بلاده في السبعينيات من القرن الماضي، أحد مهندسي سياسة الانفراج في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي آنذاك.

وخلال العقود الأخيرة يعتبر كيسنجر من أبرز الخبراء في شؤون السياسة الخارجية الأمريكية، ويستمع لنصائحه كبار المسؤولين في واشنطن.

المصدر:RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لأول مرة منذ ربع قرن.. فتح الحدود المغربية الجزائرية فما المناسبة؟