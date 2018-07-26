"الثعلب العجوز" ينصح ترامب "بالصداقة" مع روسيا ضد الصين

نصح وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعات خاصة في واشنطن، بالعمل مع روسيا من أجل احتواء الصين، وفقا لتقرير وكالة تاس الروسية.

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ولا يتوانى كيسنجر (95 عاما) الذي تطلق عليه بعض الصحف الأمريكية لقب "الثعلب العجوز"، عن توجيه نصائحه لمعظم الرؤساء الأمريكيين، وخاصة للرئيس الحالي ترامب، الذي يعرفه منذ عقود. ويعرب ترامب عن احترامه العميق لكيسنجر وعن امتنانه لتبادل الأفكار معه.

ووفقا لوسائل الإعلام الغربية، فإن استراتيجية كيسنجر تركز على حرمان الصين من حرية المناورة على الساحة الدولية، وفي بحر الصين الجنوبي، حيث تحاول ضم جزر اصطناعية أنشأتها هناك لأراضيها.

وذكرت صحف أمريكية أن كيسنجر طرح هذه التوصيات في محادثة مع زوج ابنة ترامب ومستشاره الخاص، جاريد كوشنر.

في وقت سابق، اعتبر كيسنجر أن اجتماع ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر لا بدّ ولا مفر منه.

ولكن كيسنجر، الذي تشاور مع ترامب والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 17 مناسبة على الأقل، اعتبر أن الرئيس "ترامب أضاع فرصة عظيمة خلال لقائه مع بوتين لأنه لم يستغلها جيدا".

وقبل أشهر قليلة، نصح وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كيسنجر " السلطات الأمريكية بألا تبدأ حربا منفردة قرب الحدود الصينية والروسية"، مرجعا ذلك إلى أن "القسم الأكبر من دول العالم لا يؤيدنا".

وقبل قبول كوريا الشمالية بنزع سلاحها النووي، رأى "الثعلب العجوز" كيسنجر أن على الولايات المتحدة أن تحصل على دعم بكين لممارسة الضغط على كوريا الشمالية، بهدف إجبار بيونغ يانغ على التخلي عن الأسلحة النووية.

وحذّر كيسنجر قادة العالم الحاليين من أنهم "في مرحلة خطيرة للغاية بالنسبة لمستقبل العالم"، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، يمثل نهاية مرحلة أو حقبة عالمية بكل ما فيها وبداية أخرى، لكنه (ترامب) لم يدرك ذلك بعد، بحسب ما ذكرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وفي مقابلة نادرة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية، نشرت يوم الجمعة، عقد "كيسنجر" البالغ من العمر 95 عاما، مقارنة بين أحداث العصر الحالي وبداية الحرب العالمية الثانية، موضحًا أن قمة هلسنكي التي جمعت ترامب وبوتين لم يكن لها مبرر من الأساس، إذا يعتقد أنه "كان ينبغي تنفيذ القمة بشكل مختلف".

وبشأن القرارات القيادية والسياسية التي اتخذها ترامب مؤخرًا، قال كسينجر: "أعتقد أن ترامب قد يكون واحدًا من تلك الشخصيات في التاريخ التي تظهر من وقت لآخر للاحتفال بنهاية حقبة"، مضيفا: "لا يعني ذلك بالضرورة أنه يعرف ذلك، أو أنه يفكر في أي بديل رائع. يمكن أن يكون مجرد حادث" .

وفي نهاية المقابلة، أعرب كيسنجر عن أسفه لعدم وجود قادة حاليين على استعداد لمناقشة إنشاء نظام عالمي والحفاظ عليه اليوم، حيث قال: "مع الأسف لا توجد نقاشات حقيقية اليوم، إنه شيء نحتاج إليه وبشدة".

المصدر: ren.tv