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واشنطن تفرض عقوبات على راؤول كاسترو

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واشنطن تفرض عقوبات على راؤول كاسترو
Sputnik
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أضافت السلطات الأمريكية، السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي، راؤول كاسترو وعائلته، إلى قائمة العقوبات، "لتورطهم في انتهاك حقوق الإنسان".

وقال وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو: "قامت وزارة الخارجية الأمريكية، بشكل رسمي، بإضافة راؤول موديستو كاسترو روز، السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي، إلى قائمة العقوبات".

وذكر بومبيو، أنه تم ضم أقرب أقارب كاسترو، وبخاصة أبنائه إلى العقوبات الأمريكية.

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وفي وقت سابق أعلنت السلطات الأمريكية، طرد اثنين من موظفي البعثة الدائمة لكوبا لدى الأمم المتحدة، وهو ما دفع وزارة الخارجية الكوبية، إلى إدانة هذا القرار الأمريكي.

وفي بداية عام 2019 ، أعلن راؤول كاسترو أن كوبا على استعداد لإقامة علاقات احترام متبادلة مع الولايات المتحدة.

المصدر: RT

 

 

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