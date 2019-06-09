هافانا تشدد على وحدة المصير بين كوبا وفنزويلا

شدد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أمس السبت، على وحدة المصير بين كوبا وفنزويلا في مواجهة "العقوبات والحصار".

وبعد انتهاء زيارة رئيس الجمعية التأسيسية الوطنية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو إلى كوبا، كتب الرئيس الكوبي كانيل عبر "تويتر": "متحدون وبكرامة، نواجه التهديدات والعقوبات الجائرة والحصار وسنهزمها".

United and with dignity, we will face and defeat the threats, the unjust sanctions and the blockade. #SomosCuba#SomosContinuidad#HandsOffVenezuela Diosdado Cabello: Cuba and Venezuela must be more united as they are under attack by a common enemy.https://t.co/puYIUBNW3x — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) 8 июня 2019 г.

ومن جهته قال كابيلو في مؤتمر صحفي قبل مغادرة كوبا، إن كلا البلدين "يتعين عليهما أن يكونا أكثر اتحادا وتكاملا لأن عدوا مشتركا يهاجمهما على حد سواء".

والتقى كابيلو يوم الجمعة كانيل والسكرتير الأول للحزب الشيوعي الكوبي راؤول كاسترو، الذي أكد في بيان رسمي مجددا على دعم كوبا الثابت لفنزويلا شعبا وحكومة.

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كما عبر كابيلو عن دعم فنزويلا لكوبا في مواجهة الحصار الأمريكي، وقدم الشكر للجهود الإنسانية التي بذلها الكوبيون من أجل بلاده.

ويحافظ البلدان على علاقة وثيقة منذ عام 1999 عندما تولى الزعيم الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز السلطة، يستمر زخمها في عهد الرئيس الفنزويلي الحالي نيكولاس مادورو.

المصدر: "شينخوا"