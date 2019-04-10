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كاسترو: كوبا لن تترك فنزويلا وحدها

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كاسترو: كوبا لن تترك فنزويلا وحدها
Reuters POOL
زعيم الحزب الشيوعي في كوبا راؤول كاسترو
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أعلن زعيم الحزب الشيوعي في كوبا راؤول كاسترو أن بلاده لن تتخلى عن دعم حكومة نيكولاس مادورو في فنزويلا ولن ترضخ للابتزاز الأمريكي.

وقال كاسترو أمام اجتماع الجمعية الوطنية الكوبية اليوم الأربعاء إن "حكومة فنزويلا التشافيزية تكتب صفحات مذهلة في تاريخ المقاومة".

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وأضاف: "نحن لن نتخلى عن أي واحد من مبادئنا ونرفض شتى أشكال الابتزاز وتشديد الحرب الاقتصادية والحصار".

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة اتهمت كوبا بالمساهمة في الأزمة الفنزويلية من خلال دعمها لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو، وهددتها بعقوبات جديدة. ولا تزال كوبا تحت الحصار الاقتصادي الذي فرضته واشنطن عليها قبل أكثر من 50 سنة.

المصدر: رويترز

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