 
مباشر

إيران تضبط أطنانا من المخدرات كانت في طريقها إلى أوروبا

أخبار العالم

إيران تضبط أطنانا من المخدرات كانت في طريقها إلى أوروبا
Reuters Parwiz Parwiz
حقول المخدرات في أفغانستان - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mgf7

أعلنت الشرطة الإيرانية ضبط 8.8 أطنان من المواد المخدرة كانت في طريقها إلى أوروبا، وإلقاء القبض على إحدى أكبر شبكات التهريب في البلاد.

إقرأ المزيد
إيران: إنتاج المخدرات في أفغانستان تضاعف 50 مرة بعد دخول القوات الأجنبية
إيران: إنتاج المخدرات في أفغانستان تضاعف 50 مرة بعد دخول القوات الأجنبية

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني من مدينة أرومية القريبة من الحدود مع تركيا شمال غرب البلاد، أن "شحنة المخدرات كانت مخبأة داخل صهريج للوقود، ووصلت عبر الحدود الشرقية لإيران، وكان من المفترض أن تفرغ ومن ثم يتم تهريبها إلى دول أوروبية".

وأشار إلى أنه "على الرغم من الضغط الدولي والعقوبات الاقتصادية، لا تزال إيران حصنا عالميا في مواجهة تهريب المواد القاتلة".

وقال نائب قائد الشرطة الإيرانية أيوب سليماني، إن "الحمولة المضبوطة عبارة عن 3.5 طن من المورفين و5.3 طن من مادة الأفيون".

وأعلن عن توقيف 9 من المشتبه بهم كان بحوزتهم 20 كيلوغراما من الهيرويين و130 سلاحا ناريا.

وتعتبر أفغانستان أكبر منتج للأفيون في العالم مع نحو 90 بالمئة من الإنتاج العالمي لهذه المادة المخدرة والمستخرجة من نبتة الخشخاش المستخدمة أيضا في صناعة الهيرويين والمورفين.

وتضبط إيران سنويا مئات الأطنان من المواد المخدرة المحظورة وتقوم بإتلافها.

وبحسب التقديرات الأخيرة للأمم المتحدة، فإن "ما ضبته إيران في العام 2017 يوازي ما نسبته 91 بالمئة من المضبوطات العالمية من مادة الأفيون، و20 بالمئة من مضبوطات الهيرويين، وتقدر بـ630 طنا والمورفين بكمية بلغت 39 طنا".

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لأول مرة منذ ربع قرن.. فتح الحدود المغربية الجزائرية فما المناسبة؟