إيران: إنتاج المخدرات في أفغانستان تضاعف 50 مرة بعد دخول القوات الأجنبية

صرح الأمين العام للجنة مكافحة المخدرات في إيران، العميد إسكندر مؤمني، بأن إنتاج المخدرات في أفغانستان تضاعف 50 مرة منذ دخول القوات الأجنبية للبلاد.

وقال مؤمني على هامش تفقده لمعرض المخدرات التي كشفتها الشرطة الإيرانية في محافظة أصفهان، إن "أولويتنا الرئيسية تتمثل في مكافحة المخدرات في الحدود الشرقية للبلاد، فبناء على الإحصاءات، فإن 70% من ضبط المخدرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الإيرانية الحالية (بدأت في 21 مارس 2019)، تم في المحافظات الست الشرقية بالبلاد"، حسبما نقلت عنه وكالة "فارس".

يذكر أن أفغانستان تعتبر الدولة الكبرى عالميا من ناحية إنتاج الأفيون. وحسب المعطيات الأمريكية، فإن 90% من الهيرويين في العالم ينتج من الأفيون المزروع في أفغانستان.

وتشير المعطيات الأممية إلى أن مساحات زراعة الأفيون في أفغانستان ازدادت 4 أضعاف خلال السنوات الـ 15 الأولى منذ بدء العملية العسكرية الغربية في البلاد، في أكتوبر عام 2001.

المصدر: وكالة فارس