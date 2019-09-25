إيران تلغي أمر الاعتقال بحق "ستينا إمبرو" لكن التحقيق ما زال مفتوحا

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، إنه تم إلغاء أمر اعتقال الناقلة البريطانية "ستينا إمبرو"، لكن التحقيق لا يزال قائما.

وقال عباس الموسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في تغريدة إنه "تم الانتهاء من رفع أمر الاعتقال بحق "ستينا إمبرو" اليوم، لكن التحقيق في بعض انتهاكاتها والأضرار البيئية التي تسببت بها لا يزال مفتوحا".

وأضاف الموسوي أن "صاحب السفينة وقبطانها التزموا خطيا بقبول قرار المحكمة في هذا الصدد".

وكان الحرس الثوري الإيراني، احتجز ناقلة النفط التي ترفع العلم البريطاني، "ستينا إمبرو"، في 19 يوليو الماضي، معللا ذلك بأنها انتهكت القوانين البحرية، وذلك بعد أسبوعين من احتجاز جنود المارينز البريطانيين لناقلة إيرانية قبالة جبل طارق، والتي تم إطلاقها في وقت لاحق في أغسطس.

المصدر: "رويترز"