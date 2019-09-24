 
مباشر

يانوكوفيتش يستعد للعودة إلى أوكرانيا

أخبار العالم

يانوكوفيتش يستعد للعودة إلى أوكرانيا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mg35

ينوي رئيس أوكرانيا الأسبق، فيكتور يانوكوفيتش، العودة إلى وطنه أوكرانيا، وتعمل مجموعة المحامين التي تدافع عنه لتأمين عودته الآمنة.

إقرأ المزيد
يانوكوفيتش: لم يخلعني أحد وما زلت الرئيس الشرعي لأوكرانيا
يانوكوفيتش: لم يخلعني أحد وما زلت الرئيس الشرعي لأوكرانيا

وقال المحامي فيتالي سيرديوك، المدافع عن مصالح يانوكوفيتش، إنه يحاول مع زملائه تهيئة الظروف حتى لا يتم اعتقال يانوكوفيتش عند وصوله إلى أوكرانيا وزجه وراء القضبان.

وأضاف المحامي: "تتخذ مجموعة الدفاع فعاليات يمكنها أن تضمن إمكانية عودته إلى الوطن بدون مخاطرة".

وذكر سيرديوك أن يانوكوفيتش وضع أمامهم مهمة "ضمان ملاحقة كافة المذنبين في الانقلاب الذي وقع في عام 2014 وتقديمهم إلى العدالة". وأكد المحامي أن موكله يتواجد في روسيا بشكل مؤقت.

وفي الفترة من 2010 إلى 2014، تولى يانوكوفيتش منصب رئيس أوكرانيا، واضطر للفرار من هذه الدولة بعد وقوع انقلاب مسلح هناك في عام 2014.

المصدر: غازيتا رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ما حقيقة محاولة اغتيال الرئيس المصري؟