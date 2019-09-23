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إصابة شخصين جراء إطلاق نار أثناء التصويت على مشرح لرئاسة وزراء هايتي

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إصابة شخصين جراء إطلاق نار أثناء التصويت على مشرح لرئاسة وزراء هايتي
Haiti Libre
سيناتور يطلق النار في هايتي
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أصبيب شخصان، أحدهما مصور لوكالة AP، برصاص سيناتور أطلق النار من مسدسه أثناء التصويت على تنصيب، فريتز ويليام ميشيل، رئيسا لحكومة هايتي.

وأفادت صحيفة Haiti Libre بأن الجريح الثاني هو أحد موظفي مجلس الشيوخ.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحادث أسفر عن إلغاء مراسم تنصيب ميشيل الذي رشحه رئيس الدولة، جوفينيل موئيز، لشغل منصب رئيس الوزراء.

المصدر: تاس

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