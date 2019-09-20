ترامب يعلق على صور ترودو "العنصرية"

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه "فوجئ" لدى رؤيته صورا تظهر رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، ووجهه مدهون باللون الأسود.

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وأكد ترامب، أثناء مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم الجمعة، أنه فوجئ عند رؤيته الصور، مضيفا: "كانت مفاجأتي أكبر عندما رأيت عدد المرات التي تكررت فيها الصور".

ونشرت مجلة "تايم" الأمريكية صورة بالأسود والأبيض لرئيس الوزراء أثارت ضجة كبيرة في كندا بعد أسبوع على بدء الحملة الانتخابية. ويظهر ترودو في الصورة في سن 29 سنة، مبتسما ومحاطا بأربع نساء، يضع عمامة وقد طلى وجهه ويديه بلون أسود قاتم.

وتداولت مواقع أخرى صورا إضافية لترودو بتنكر مشابه، حيث غطى وجهه باللون الأسود في مناسبات مختلفة، ما يعتبره الكثيرون عنصرية، كون دهن الوجه باللونين البني أو الأسود كان وسيلة للسخرية والاستهزاء من أصحاب البشرة السوداء.

يذكر أن رئيس الوزراء الكندي اعتذر لاحقا عن تنكره بذلك الشكل، وجاء ذلك قبل شهر من الانتخابات التشريعية في البلاد.

المصدر: وكالات