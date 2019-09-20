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الدفاع الروسية: "إس-400" قادرة على إزالة هالة القدسية عن "إف-35"

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الدفاع الروسية:
Reuters
منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية "إس-400"
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي الصاروخية "إس-400"، الموجودة في تركيا، تستطيع إزالة "هالة القدسية" عن مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية من طراز F-35 Lightning II.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونقلته وكالة "نوفوستي": "لا يبدو عديم الأساس الارتعاش والقلق اللذان أصابا البنتاغون، بخصوص احتمال قيام بطاريات إس-400 التركية، بتحطيم (هالة القدسية) التي تحيط بمقاتلات F-35".

وأشار البيان إلى أن الطائرات المقاتلة الأمريكية من الجيل الخامس، F-22 Raptor وF-35 Lightning II، تبقى "غير مرئية" فقط بالنسبة لدافعي الضرائب الأمريكيين، وللمشترين الأجانب.

المصدر: لينتا رو

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