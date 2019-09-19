 
مباشر

مسؤولة تركية: ترامب بات يتفهم سبب شراء أنقرة منظومة "إس-400" الروسية

أخبار العالم العربي

مسؤولة تركية: ترامب بات يتفهم سبب شراء أنقرة منظومة
Sputnik
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mf9f

قالت مسؤولة تركية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصبح أكثر تفهما بشأن السبب الذي دفع تركيا لشراء منظومة صواريخ "إس-400" الروسية.

إقرأ المزيد
الولايات المتحدة: ندرس إمكانية فرض عقوبات على تركيا بسبب
الولايات المتحدة: ندرس إمكانية فرض عقوبات على تركيا بسبب "إس-400"

وأضافت المسؤولة للصحفيين في واشنطن: "توقعي بأنه لن يتم فرض عقوبات.. ترامب أصبح أكثر تعاطفا مع موقف أنقرة". وتابعت "لقد تفهم القصة الكاملة وراء كيفية شرائنا منظومة "إس-400".

وثمة خلاف بين أنقرة وواشنطن حول شراء تركيا لمنظومة الصواريخ الروسية التي تقول الولايات المتحدة إنها لا تتوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي، وتمثل تهديدا لطائرة الشبح "إف-35" التي تنتجها شركة لوكيهد مارتن والتي تعتزم أنقرة أيضا شراءها وكانت شريكا في إنتاجها.

وتقول تركيا إنها تواجه تهديدات كثيرة من سوريا، وهي في أمس الحاجة لمنظومة دفاع شاملة.

واستبعدت الولايات المتحدة أنقرة من برنامج "إف-35" بسبب إقدامها على شراء منظومة الدفاع الروسية التي بدأت أجزاء منها في الوصول إلى تركيا في يوليو، لكن واشنطن لم تصل إلى حد فرض عقوبات على أنقرة رغم أنها هددت بذلك منذ أشهر.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تحذير "عالمي" من وباء جديد يهدد حياة ملايين البشر