مسؤولة تركية: ترامب بات يتفهم سبب شراء أنقرة منظومة "إس-400" الروسية

قالت مسؤولة تركية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصبح أكثر تفهما بشأن السبب الذي دفع تركيا لشراء منظومة صواريخ "إس-400" الروسية.

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وأضافت المسؤولة للصحفيين في واشنطن: "توقعي بأنه لن يتم فرض عقوبات.. ترامب أصبح أكثر تعاطفا مع موقف أنقرة". وتابعت "لقد تفهم القصة الكاملة وراء كيفية شرائنا منظومة "إس-400".

وثمة خلاف بين أنقرة وواشنطن حول شراء تركيا لمنظومة الصواريخ الروسية التي تقول الولايات المتحدة إنها لا تتوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي، وتمثل تهديدا لطائرة الشبح "إف-35" التي تنتجها شركة لوكيهد مارتن والتي تعتزم أنقرة أيضا شراءها وكانت شريكا في إنتاجها.

وتقول تركيا إنها تواجه تهديدات كثيرة من سوريا، وهي في أمس الحاجة لمنظومة دفاع شاملة.

واستبعدت الولايات المتحدة أنقرة من برنامج "إف-35" بسبب إقدامها على شراء منظومة الدفاع الروسية التي بدأت أجزاء منها في الوصول إلى تركيا في يوليو، لكن واشنطن لم تصل إلى حد فرض عقوبات على أنقرة رغم أنها هددت بذلك منذ أشهر.

المصدر: رويترز