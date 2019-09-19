يونكر: من الممكن الاتفاق مع لندن حول "بريكست"

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، عن إمكانية توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق بشأن شروط انسحاب المملكة من الاتحاد.

وقال يونكر في تصريح لقناة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الخميس: "أعتقد أن بوسعنا عقد اتفاق. وسأفعل كل ما في وسعي من أجل عقد الصفقة، لأن فكرة الخروج من دون اتفاق لا تعجبني".

وأضاف رئيس المفوضية الأوروبية أن خروج بريطانيا من دون اتفاق "ستكون له عواقب كارثية خلال عام واحد على الأقل".

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وتابع: "مستعدون للخروج من دون اتفاق، وآمل بأن بريطانيا مستعدة له أيضا، لكنني لست على قناعة بذلك".

وأكد يونكر تلقيه مقترحات رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بشأن اتفاق جديد حول "بريكست"، لكنه لم يطلع عليها بعد.

يذكر أن بريطانيا من المقرر أن تغادر الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر، لكن البرلمان البريطاني رفض الاتفاق حول شروط "بريكست" الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع بروكسل. وفي الشهر الماضي أقر البرلمان تشريعا يمنع جونسون من الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

المصدر: نوفوستي