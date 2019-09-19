الولايات المتحدة تصدر تأشيرة دخول لروحاني وظريف

أعلنت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن واشنطن أصدرت تأشيرة دخول للرئيس الإيراني، حسن روحاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، ليتمكنا من حضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد المتحدث باسم البعثة الإيرانية علي رضا مير يوسفي لوكالة "رويترز" إصدار التأشيرات.

🇮🇷 دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بامداد جمعه برای شرکت در هفتاد و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد عازم نیویورک می شود.



🇮🇷 Foreign Minister, @JZarif is leaving for New York early on Friday morning to attend the 74th session of the UNGA. pic.twitter.com/dXtuwJavYj — S.A MOUSAVI (@SAMOUSAVI9) 19 сентября 2019 г.

من جهته، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تغريدة على "تويتر"، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيتوجه إلى نيويورك صباح الجمعة لحضور الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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وكان ظريف قد صرح في وقت سابق بأن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حاول تأخير إصدار التأشيرات للوفد الإيراني.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية، في وقت سابق، بإمكانية عدم حضور الرئيس الإيراني، اجتماعات الجمعية العامة، مرجحة "إلغاء الزيارة إذا لم تصدر تأشيرات الرئيس روحاني والوفد المرافق في الساعات القليلة القادمة".

من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أنه سيسمح لروحاني بحضور أعمال الجمعية العامة.

المصدر: RT، رويترز