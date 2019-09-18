ترامب: سأسمح لروحاني وظريف بحضور الجمعية العامة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن استعداده للسماح للرئيس الإيراني، حسن روحاني، ووزير الخارجية، محمد جواد ظريف، بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال ترامب للصحفيين، اليوم الأربعاء: "سأسمح لهما بالحضور"، مضيفا أن "الأمم المتحدة تتسم بأهمية كبيرة".

إقرأ المزيد

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعلن أن الأمم المتحدة على اتصال مع السلطات الأمريكية بشأن منح تأشيرات الدخول لروحاني وظريف ليتمكنا من حضور جلسات الجمعية العامة الأسبوع المقبل.

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أفادت بأن روحاني قد يلغي زيارته لنيويورك إن لم يتم منح تأشيرة له ولمحمد جواد ظريف، الذي سبق للولايات المتحدة أن فرضت عقوبات عليه.

المصدر: إنترفاكس