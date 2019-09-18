الأمم المتحدة تتواصل مع واشنطن بشأن إصدار تأشيرة دخول لروحاني وظريف

أعلنت الأمم المتحدة أنها على تواصل مع السلطات الأمريكية بشأن مسألة إصدار تأشيرات دخول للرئيس الإيراني، حسن روحاني، ووزير خارجيته، محمد جواد ظريف، لحضور اجتماعات الجمعية العامة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحفي عشية الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، في معرض إجابة على سؤال ذي صلة: "إننا على اتصال بسلطات البلد المضيف بشأن مسألة جميع مشاكل التأشيرات الحالية، وآمل أن يتم حل هذا الأمر (قريبا)".

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وقد تحدثت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق عن إمكانية عدم حضور الرئيس الإيراني، اجتماعات الجمعية العامة، مرجحة "إلغاء الزيارة إذا لم تصدر تأشيرات الرئيس روحاني والوفد المرافق في الساعات القليلة القادمة".

وسيتم افتتاح الدورة الـ 74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، وسيكون اليوم الأول من المناقشة العامة رفيعة المستوى في 24 من سبتمبر الجاري.

المصدر: تاس