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تحطم مقاتلة بلجيكية في فرنسا ونجاة طياريها

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تحطم مقاتلة بلجيكية في فرنسا ونجاة طياريها
F-16
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أعلنت القوات الجوية البلجيكية عن تحطم مقاتلة تابعة لها من طراز "F-16" في منطقة مأهولة بالسكان غرب فرنسا.

وقالت القوات البلجيكية اليوم الخميس في تغريدة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الطيارين تمكنا من القفز بالمظلة، غير أن أحدهما علق بين أسلاك كهرباء الضغط العالي.  

وكانت الطائرة متجهة من بلجيكا إلى قاعدة جوية بحرية في فرنسا عندما سقطت بين بلدتي بلوفينير ولاندول بمحافظة بريتاني، وفقا لبيان صادر عن هذه المحافظة الإقليمية.

وقال البيان إن الطائرة لم تكن تحمل أي أسلحة.

وعرضت صحيفة "لو تيليغرام" المحلية صورا للطيار وهو معلق بين أسلاك الكهرباء، وللدخان الأسود المتصاعد من المنطقة ولمنزل قالت إنه تضرر في الحادث.

تحطم مقاتلة بلجيكية في فرنسا ونجاة طياريها
تحطم مقاتلة بلجيكية في فرنسا ونجاة طياريها
تحطم مقاتلة بلجيكية في فرنسا ونجاة طياريها

المصدر: أ ب

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