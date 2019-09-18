"فريكست" تطرق أبواب فرنسا بعدما عبرت "بريكست" بريطانيا

نشر الصحفي الروسي فلاديمير سولوفيوف مقطع فيديو يظهر سياسيا فرنسيا يقتلع علم الاتحاد الأوروبي ويزرع مكانه علم فرنسا ثلاثي الألوان ثم يرمي علم أوروبا من سطح مؤسسة فرنسية إلى الأرض.

وكتب سولوفيوف على حسابه في "تويتر": "يجب أن تتبع فرنسا المملكة المتحدة".

يزيل فلوريان فيليبو علم الاتحاد الأوروبي ويستبدله بالعلم الفرنسي ثلاثي الألوان. بي بي سي لن تظهر لكم هذا أبدا.

ويعتزم الحزب الجديد "الوطنيون" في فرنسا توجيه الدعوة للاستفتاء على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي - Frexit. حسبما أعلن فلوريان فيليبو في الاجتماع الرئيسي الأول للحزب.

وفقا لفيليبو، فإن "الوطنيين" يؤيدون التخلي عن اليورو وإنشاء عملة وطنية جديدة وتعزيز الضوابط الحدودية وخلق مسار بلد مستقل في السياسة الخارجية.

«Франция должна последовать за Великобританией»



Флориан Филиппо снимает флаг ЕС и заменяет его на французский триколор. BBC Вам это не покажет pic.twitter.com/qCnkuqcv3v — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) September 18, 2019

ويظهر فيليبو في مشهد الفيديو وهو يرمي علم الاتحاد الأوروبي من علو شاهق إلى الأرض.

وفلوريان فيليبو هو سياسي فرنسي، مؤسس حزب "وطنيون" يدعي الديغولية ويدافع عن سيادة فرنسا، دعم جان بيير تشيفينيمنت في انتخابات 2002 الرئاسية، ثم انضم إلى الجبهة الوطنية في عام 2011.

المصدر:RT