سفارة الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل تتعرض لـ "تخريب مشين"

قام مجهولون، الأحد، برسم عبارات "مسيئة" على جدران سفارة الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، عن الشرطة المحلية قولها إنه "تم فتح تحقيق في الواقعة حيث عثر على رسومات غرافيتي على مبنى السفارة لدى تل أبيب".

ومن بين العبارات: "المال الألماني يقتل اليهود"، و"على ألمانيا أن تخرج من الاتحاد الأوروبي".

بدوره، انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل​ كاتس، الحادث عبر تغريدة نشرها على "تويتر" قال فيها: "أشعر بالفزع وأدين التخريب المشين لبعثة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل".

I am appalled by and condemn the disgraceful vandalism of the EU Mission in Israel.

Israel is committed to maintaining the security of all diplomatic missions



The Israeli police are investigating the case, and I expect the culprits will be swiftly brought to justice. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) 15 сентября 2019 г.

وأضاف: "إسرائيل ملتزمة بالحفاظ على أمن جميع البعثات الدبلوماسية".

ونقلت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الإسرائيلية عن الوزير قوله، إنه مصدوم من هذا "التصرف المشين"، ويشجبه بشكل قاطع.

وأشار كاتس إلى أن الشرطة الإسرائيلية "تحقق في القضية وأتوقع تقديم الجناة إلى العدالة بسرعة لينالوا العقاب الشديد".

المصدر: وكالات