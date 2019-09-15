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البيت الأبيض ينشر صورا تظهر آثار الهجوم على معملي "أرامكو" في السعودية

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البيت الأبيض ينشر صورا تظهر آثار الهجوم على معملي
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أطلع البيت الأبيض الصحفيين على صور تظهر المواقع التي تعرضت للأضرار جراء الهجوم على منشآتين نفطيتين لشركة "أرامكو" في السعودية يوم السبت.

وأرفقت السلطات الأمريكية الصور بتعليق يفيد بأن 19 موقعا على الأقل للبنية التحتية الحيوية في معملي بقيق وهجرة خريص، ضربت بـ"دقة عالية"، 17 منها في بقيق.

وأضافت أن الهجوم نفذ بوسائل قدمت من إيران عبر أراضي العراق، وليس من اليمن.

ونقل الصحفيون عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الأدلة تشير الآن إلى أن الهجوم شن بواسطة صواريخ كروز وليس بطائرات مسيرة حوثية.

المصدر: RT

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