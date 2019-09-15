البيت الأبيض ينشر صورا تظهر آثار الهجوم على معملي "أرامكو" في السعودية

أطلع البيت الأبيض الصحفيين على صور تظهر المواقع التي تعرضت للأضرار جراء الهجوم على منشآتين نفطيتين لشركة "أرامكو" في السعودية يوم السبت.

وأرفقت السلطات الأمريكية الصور بتعليق يفيد بأن 19 موقعا على الأقل للبنية التحتية الحيوية في معملي بقيق وهجرة خريص، ضربت بـ"دقة عالية"، 17 منها في بقيق.

وأضافت أن الهجوم نفذ بوسائل قدمت من إيران عبر أراضي العراق، وليس من اليمن.

مسؤول اميركي: ايران مسؤولة عن هجوم #بقيق وفريق عمل اميركي سعودي مشترك يحري تحقيقا في مكان الهجمات وفي مواقع تضم بقايا مقذوفات لم تصل لهدفها شمال غرب مكان الهجوم. pic.twitter.com/7At4X9sILX — ZaidBenjamin الحساب البديل (@ZaidBenjamin5) September 15, 2019

ونقل الصحفيون عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الأدلة تشير الآن إلى أن الهجوم شن بواسطة صواريخ كروز وليس بطائرات مسيرة حوثية.

Photos released by Trump administration show extent of weekend attack on Saudi oil industry. US officials say evidence now pointing towards cruise missile attacks from Iraq or Iran, not drone strikes from Houthis in Yemen. But no official assessments yet from DC or Riyadh. pic.twitter.com/0HDz4DFXnH — Dion Nissenbaum (@DionNissenbaum) September 15, 2019

المصدر: RT