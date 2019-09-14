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القيادة المركزية الأمريكية تعين قائدا جديدا لعملياتها في سوريا والعراق

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القيادة المركزية الأمريكية تعين قائدا جديدا لعملياتها في سوريا والعراق
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الجنرال روبرت (بات) وايت
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعيين قائد الفيلق المدرع الثالث الجنرال روبرت وايت قائدا جديدا لعملية "العزم الصلب" التي يخوضها التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

وتولى وايت قيادة "قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب" خلفا للجنرال بول لاكاميرا الذي كان قائدا للحملة منذ سبتمبر 2018.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) الجنرال كينيث ماكينزي الذي أشرف على مراسم تسليم المهام التي أقيمت اليوم السبت في العاصمة العراقية بغداد، إن تغيير قائد حملة "العزم الصلب" لا يؤثر على مضمونها وإنها "تمضي قدما دون توقف وفق الخطة الموضوعة لها"، حسب بيان صدر عن القيادة المركزية.

وأعرب ماكنزي عن شكره للجنرال لاكاميرا، مضيفا أن فريقه "حقق خلال السنة الماضية، تقدما هائلا في جميع مجالات القتال ضد داعش  في كل من العراق وشمال شرق سوريا".

المصدر: RT

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