ألمانيا مستعدة لاستقبال ربع المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا

قال وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، في تصريحات نشرت يوم الجمعة، إن بلاده مستعدة لاستقبال ربع المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا عن طريق البحر الأبيض المتوسط.

وذكر الوزير أن ذلك يعد بادرة حسن نية من جانب ألمانيا، قبل محادثات يعقدها الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة هذا الشهر.

وتابع زيهوفر، حديثه لصحيفة "زودويتشه" قائلا: "إذا تم تنفيذ كل ما اتفقنا عليه، سنتمكن من استقبال 25 بالمئة ممن يتم إنقاذهم من البحر ويصلون إلى إيطاليا. هذا لن يثقل كاهل سياستنا المتعلقة بالهجرة".

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وأضاف الوزير الألماني: "قلت على الدوام، إن سياستنا المتعلقة بالهجرة إنسانية".

وترغب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق مؤقت، بشأن تقاسم عبء المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئ دول الاتحاد، وذلك خلال لقاء وزراء الداخلية في بلدان الاتحاد الأوروبي في مالطا، في 23 سبتمبر.

المصدر: رويترز