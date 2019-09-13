 
مباشر
عاجل
انفجار سيارة مفخخة في عفرين شمال سوريا

نتنياهو: حرب جديدة على غزة قد تندلع قبل الانتخابات

أخبار العالم

نتنياهو: حرب جديدة على غزة قد تندلع قبل الانتخابات
Reuters Abir Sultan
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/me9o

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تل أبيب قد تشن حربا جديدة على قطاع غزة في الأيام القليلة المقبلة، قبل انتخابات الكنيست التي ستجري في البلاد في 17 سبتمبر.

وذكر نتنياهو صباح اليوم الجمعة، لدى عودته من روسيا، حيث التقى الرئيس فلاديمير بوتين: "عملية في غزة قد تبدأ في أي لحظة، بما في ذلك الأيام الأربعة المتبقية على الانتخابات. موعد الانتخابات ليس عاملا (في اتخاذ قرار شن الحرب)".

إقرأ المزيد
نتنياهو: لا مفر من حرب ضد غزة وإسقاط حكم
نتنياهو: لا مفر من حرب ضد غزة وإسقاط حكم "حماس"

وجاء ذلك بعد يوم من تصريح نتنياهو، بأن حربا جديدة من أجل الإطاحة بحكم حركة "حماس" على القطاع تبدو الخيار الوحيد لدى إسرائيل.

وتأتي هذه التهديدات على خلفية سلسلة هجمات صاروخية استهدفت إسرائيل في الأيام الأخيرة، ووضع أحدها نتنياهو في موقف محرج إذ اضطر رئيس الحكومة إلى الهروب من تجمع انتخابي في مستوطنة أسدود إلى ملجأ عقب دوي صافرات الإنذار فيما بقي المئات من مؤيدي حزبه "الليكود" في الموقع عرضة لقصف محتمل.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خلافات قوية في ملفات متعددة.. هل أطاحت أفغانستان ببولتون؟