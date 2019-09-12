نتنياهو: لا مفر من حرب ضد غزة وإسقاط حكم "حماس"

اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أنه لا مفر "على ما يبدو" من خوض حرب ضد قطاع غزة، وإسقاط حكم "حماس" هناك.

وفي حوار مع الإذاعة العامة الإسرائيلية، قبل 5 أيام من انتخابات الكنيست، انتقد نتنياهو وزراءه الذين طالبوا الجيش بمهاجمة "حماس"، وقال: "توقفوا عن الترويج لعملية في غزة... ستكون هناك عملية لكنني لن أبدأها قبل لحظة استعدادنا لها. أنا لا أعمل عبر تغريدات. لكن على ما يبدو ليس هناك خيار سوى الإطاحة بحماس".

جاء هذا التصريح بعد يومين من تعرض مديني عسقلان وأسدود جنوبي إسرائيل لقصف صاروخي من قطاع غزة، توعد نتنياهو حركة "حماس" برد قاس عليه.

ويتعرض نتنياهو لانتقادات واسعة من داخل الائتلاف الحكومي ومن المعارضة أيضا، بسبب سياسته تجاه قطاع غزة، كما يواجه انتقادات دولية واسعة على خلفية إعلانه أول من أمس، أنه يعتزم ضم غور الأردن لإسرائيل.

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وأشار نتنياهو إلى أن لا علاقة لإعلانه بمطالبة حزب "إلى اليمين" بهذا الضم، مضيفا: "اعتزمت القيام بذلك قبل أسبوعين، لكن المستشار القضائي للحكومة قال لي إنه لا يمكنني القيام بذلك لأننا في حكومة انتقالية".

وقال نتنياهو إنه ليس متأكدا من أنه سيشكل الحكومة المقبلة، مؤكدا أنه لن يشكك بنتائج الانتخابات. كما نفى أن يكون قد طرح "قانون الحصانة" كشرط في الاتفاقيات الائتلافية للحكومة المقبلة.

المصدر: عرب 48