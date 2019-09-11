نتنياهو يجري مشاورات ليلية بعد هجوم عسقلان

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال ساعات الليل، مشاورات في مقر وزارة الدفاع بعد قصف صاروخي فلسطيني على عسقلان.

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وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي بأن "مقاتلات حربية أغارت خلال ساعات الليل على نحو 15 هدفا في شمال ووسط قطاع غزة، ومن بينها عدد من الأهداف التابعة لحماس في موقع عسكري لإنتاج وسائل قتالية، وعدد من الأهداف في مجمع عسكري للقوة البحرية بالإضافة إلى نفق هجومي".

ولفت البيان إلى أن "الغارات جاءت ردا على إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في وقت سابق الليلة الماضية".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "سيواصل العمل ضد المحاولات للمساس بمواطني إسرائيل، ويعتبر حماس مسؤولة عما يحدث في قطاع غزة أو ينطلق منه".

وكان نتنياهو توعد مساء الثلاثاء، حركة "حماس" برد قاس على إطلاق صواريخ على أشكول وأسدود.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن نتنياهو قال في رسالة لدى توجهه إلى مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، لـ"حماس": "انتظروا".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إحباط هجوم صاروخي انطلق من داخل قطاع غزة واستهدف مدينتي عسقلان وأسدود.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام محلية، بأن الصاروخ الذي جرى إطلاقه تجاه أسدود تم اعتراضه حينما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يلقي كلمة في حفل لحزبه "الليكود" بالمدينة.

ويأتي هذا الهجوم بعد أن أعلن نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق من أمس، أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد كبير من المستوطنات حال فوزه في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن هذه العملية ستجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

المصدر: RT + وكالات