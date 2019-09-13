ترامب يبدي استعدادا للقاء زعيم كوريا الشمالية مجددا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين يوم الخميس، أنه سيكون مستعدا للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي في مرحلة ما هذا العام.

وجاءت تصريحات ترامب بعدما ذكرت كوريا الشمالية يوم الاثنين، أنها مستعدة لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة هذا الشهر.

ويقول محللون إن إقالة جون بولتون، مستشار ترامب للأمن القومي هذا الأسبوع، قد تدعم مساعي الولايات المتحدة لإحياء المحادثات، لكنها في الوقت ذاته لن تجعل هدف واشنطن إقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن أسلحتها النووية أمرا أيسر.

والتقى ترامب وكيم ثلاث مرات منذ يونيو 2018 لكنهما لم يتمكنا من التوصل لخارطة طريق بشان نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، مقابل رفع العقوبات الأمريكية والدولية عن بيونغ يانغ.

المصدر: "رويترز"