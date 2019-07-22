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ترامب يؤكد تبادل رسائل إيجابية مع كوريا الشمالية مؤخرا

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ترامب يؤكد تبادل رسائل إيجابية مع كوريا الشمالية مؤخرا
Reuters JONATHAN ERNST
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، أن إدارته تبادلت رسائل إيجابية في الآونة الأخيرة مع كوريا الشمالية.

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وقال ترامب: "كان هناك تبادل للرسائل في الآونة الأخيرة.. تبادل إيجابي للغاية مع كوريا الشمالية"، متجاهلا أسئلة بشأن ما إذا كانت المراسلات بينه وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وأضاف: "عندما يكونون مستعدين، سنكون مستعدين".

وحذرت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي، من أنه إذا تراجعت الولايات المتحدة عن تعهدها بعدم إجراء تدريبات عسكرية مع كوريا الجنوبية، فقد يعرض ذلك المحادثات النووية للخطر.

من جهته، رفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاتهامات بأن التدريبات العسكرية ستنتهك أي اتفاق بين ترامب وكيم.

وقال مسؤول كوري جنوبي بارز، إن "التدريب العسكري سيمضي كما هو مقرر له الشهر المقبل".

المصدر: رويترز

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