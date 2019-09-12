كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته تبحث ملفات 5 مرشحين لتولي منصب مستشار الأمن القومي خلفا لجون بولتون.

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وبينما لم يكشف ترامب عن هوية أي منهم، تحدثت وسائل إعلام عن أكثر من 5 شخصيات محتملة لتولي هذا المنصب.

برايان هوك: يعد من أبرز المرشحين لهذا المنصب، وهو يشغل حاليا منصب المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون إيران.

ريكي وادل: عملنائبا لمستشار الأمن القومي، وترك البيت الأبيض العام الماضي وكان مقربا من كبير موظفي البيت الأبيض السابق جون كيلي.

كيث كيلوغ: جنرال متقاعد، خدم في العراق في عهد جورج دبليو بوش، ويشغل حاليا منصب مستشار نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، لشؤون الأمن القومي.

ستيفن بيغون: ويشغل حاليا منصب المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية. وقالت وسائل إعلامية إن ترامب أعجب ببيغون خلال نقاشات حول كوريا الشمالية.

دوغلاس ماكغريغور: عقيد متقاعد في الجيش، وهو ضيف منتظم في برنامج "تاكر كارلسن تونايت" على شبكة "فوكس نيوز" الذي يتابعه ترامب.

دانيال بليتكا: عملت مسؤولة الشرق الأوسط في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب. وتعتبر متخصصة في ملفات الشرق الأوسط.

وتقول شبكة "سي أن أن"، نقلا عن مصادر، إنه من المرجح أن يتم تعيين مايك بومبيو خلفا لبولتون، على أن يجمع بين منصبي وزارة الخارجية ومستشار الأمن القومي، في حالة لم تحصل سوى مع "ثعلب" السياسة الأمريكية هنري كيسنجر الذي جمع بين المنصبين.

وكانت وسائل إعلام تحدثت عن مجموعة خلافات بين ترامب وبولتون لم تقتصر على الصعيد السياسي فقط، إذ أفادت "أسوشيتد برس" بأن ترامب الذي يعير اهتماما كبيرا إلى مظهر أعضاء إدارته أعرب للمقربين منه عن عدم إعجابه بشوارب بولتون، بالقول إن هذه الشوارب "لن تكون مناسبة في إدارته".

يشار إلى تشارلز كبرمان، نائب بولتون قبل إقالته، سيشغل منصب مستشار الأمن القومي إلى حين اختيار مستشار جديد.

المصدر: وكالات