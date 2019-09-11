جنوب السودان.. سلفا كير ورياك مشار يتفقان على تشكيل حكومة انتقالية

توصل رئيس جنوب السودان، سلفا كير، وزعيم المتمردين، رياك مشار، إلى اتفاق حول تشكيل حكومة انتقالية أواسط شهر نوفمبر المقبل، حسبما أوردت السلطات.

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وفي تصريح صحفي، قال وزير الإعلام بجنوب السودان، مايكل ماكواي لويث، إن الجانبين اتفقا، خلال لقاءات جمعتهما، الأسبوع الجاري، في العاصمة جوبا، على تشكيل حكومة انتقالية يوم 12 نوفمبر المقبل.

وقال كير ومشار، في ختام لقاءاتهما، إن محادثاتهما كانت "جيدة"، دون أن يكشفا عن التفاصيل. وقال مشار، وهو يقف إلى جانب كير، إنه سيقوم بـ "زيارات كثيرة" إلى جوبا.

وكان الرجلان وقعا، العام 2018، على اتفاق يهدف لإنهاء الحرب الأهلية المدمرة التي خلفت، منذ اندلاعها في العام 2013، مئات الآلاف من القتلى وتسببت بنزوح ثلث أهالي البلاد وأسفرت عن انهيار الاقتصاد الوطني.

لكن الاتفاق الذي كان يقتضي تشكيل حكومة وحدة وطنية، ألغي لأن الحكومة قالت إنها لا تملك موارد كافية لتمويل عملية نزع الأسلحة ودمج جميع الفصائل المسلحة في القوات الحكومية.

وقال مسؤولون حكوميون إن الطرفين ناقشا، خلال زيارة مشار (الذي يقيم في الخرطوم) إلى جوبا، تعديلات دستورية وقوانين خاصة بحماية الأمن وعدد الولايات التي يجب أن تشكل الدولة.

وانفصل جنوب السودان عن السودان في العام 2011، بعد عقود من المواجهات، ليغرق بدوره في نزاع مسلح داخلي، بعد أن أقال كير مشار من منصب نائبه، أواخر العام 2013.

المصدر: رويترز