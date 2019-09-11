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كيف علق ظريف على إقالة بولتون؟

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كيف علق ظريف على إقالة بولتون؟
Reuters CARLO ALLEGRI
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أرشيف
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رفض وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، التعليق على إقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، مؤكدا أن إيران لن تصدر أي بيان حول الشؤون الداخلية للولايات المتحدة.

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وكتب عباس الموسوي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في تغريدة عبر "تويتر"، أن ظريف، وردا على طلب مراسل أمريكي التعليق على طرد بولتون، قال: "لن نصدر أي بيان حول الشؤون الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية."

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الثلاثاء، إنه أبلغ بولتون، الاثنين، أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض.

وأضاف ترامب في تغريدة على "تويتر" أنه اختلف بشدة مع العديد من اقتراحات بولتون، كما فعل آخرون في إدارته.

وتابع قائلا: "طلبت من جون تقديم استقالته، التي أعطيت لي هذا الصباح.. أشكر جون جزيل الشكر على خدمته.. سأقوم بتعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع المقبل".

المصدر: "تويتر"

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