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ترامب يقيل مستشار الأمن القومي جون بولتون من منصبه

بولتون: عرضت استقالتي على ترامب الليلة الماضية وقال لي "سنتحدث عن ذلك غدا"

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بولتون: عرضت استقالتي على ترامب الليلة الماضية وقال لي
AFP
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره لشؤون الأمن القومي جون بولتون
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قدم مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، اليوم الثلاثاء، روايته لتفاصيل استقالته.

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ترامب يقيل مستشار الأمن القومي جون بولتون من منصبه
ترامب يقيل مستشار الأمن القومي جون بولتون من منصبه

وفي تغريدة على حسابة في "تويتر"، قال بولتون: "عرضت استقالتي الليلة الماضي، والرئيس ترامب قال: لنتحدث عن ذلك غدا".

ونشر بولتون تغريدته بعد دقائق من إعلان ترامب، عبر "تويتر" أيضا، أنه أبلغ مستشاره لشؤون الأمن القومي أن "خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض".

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه اختلف بشدة مع العديد من اقتراحات بولتون، كما فعل آخرون في إدارته.

المصدر: RT

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