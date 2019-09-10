قدم مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، اليوم الثلاثاء، روايته لتفاصيل استقالته.

I offered to resign last night and President Trump said, "Let's talk about it tomorrow." — John Bolton (@AmbJohnBolton) ١٠ سبتمبر ٢٠١٩

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وفي تغريدة على حسابة في "تويتر"، قال بولتون: "عرضت استقالتي الليلة الماضي، والرئيس ترامب قال: لنتحدث عن ذلك غدا".

ونشر بولتون تغريدته بعد دقائق من إعلان ترامب، عبر "تويتر" أيضا، أنه أبلغ مستشاره لشؤون الأمن القومي أن "خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض".

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه اختلف بشدة مع العديد من اقتراحات بولتون، كما فعل آخرون في إدارته.

المصدر: RT