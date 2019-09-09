سلاسل بشرية.. شكل جديد من الاحتجاجات في هونغ كونغ

شكل مئات طلاب المدارس الثانوية، الذين ارتدى كثيرون منهم أقنعة، سلاسل بشرية في مناطق عبر هونغ كونغ يوم الاثنين تأييدا للمحتجين المناهضين للحكومة.

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يأتي ذلك، غداة اندلاع اشتباكات عنيفة في مطلع الأسبوع في هذه المستعمرة البريطانية السابقة التي تحكمها الصين.

وأعيد اليوم الاثنين فتح محطات المترو التي أغلقت الأحد، وسط مواجهات اتسمت بالعنف أحيانا على الرغم من أن التوتر ما زال يخيم على الأجواء في ذلك المركز المالي الآسيوي.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية بالصين اليوم، إن هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من الصين وإن أي شكل من النزعات الانفصالية "سيسحق" وذلك بعد يوم واحد من تجمع المتظاهرين عند القنصلية الأمريكية، طلبا للمساعدة في تحقيق الديمقراطية بالمدينة.

وقالت صحيفة "تشاينا ديلي" إن تجمع الأحد في هونغ كونغ دليل على أن قوى خارجية تقف وراء الاحتجاجات التي بدأت في منتصف يونيو، ونبهت المتظاهرين إلى ضرورة أن "يكفوا عن اختبار صبر الحكومة المركزية".

وكانت حكومة هونغ كونغ حذرت من التدخل في الشؤون الداخلية للمدينة، بعدما ناشد آلاف المحتجين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "تحرير" هونغ كونغ.

وتشهد هونغ كونغ احتجاجات منذ ثلاثة أشهر بسبب مشروع قانون تم سحبه لتسليم المشتبه بهم للصين. وتحولت الاحتجاجات إلى رد فعل عنيف أوسع ضد الحكومة. ويشعر نشطاء كثيرون بغضب بسبب رفض رئيسة هونغ كونغ التنفيذية كاري لام الموافقة على إجراء تحقيق مستقل في اتهامات بوحشية الشرطة خلال المظاهرات.

وتنفي الصين اتهامات التدخل، وتقول إن هونغ كونغ شأن داخلي. ونددت بالاحتجاجات متهمة الولايات المتحدة وبريطانيا بإثارة الاضطرابات، وحذرت من الإضرار بالاقتصاد.

المصدر: "رويترز"